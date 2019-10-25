Зинченко загремел в больницу с гипертоническим кризисом

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко находится на лечении в стационаре.
Соответствующее фото с больничной койки с подключенными системами футболист опубликовал в сети Инстаграм. В Геотег сообщения обозначено место пребывания - Барселона. Об этом пишет glavcom.ua
Сам футболист не раскрыл причины госпитализации. Однако в комментариях один из авторов сообщил, что причина - гипертонический криз.
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Ранее в "Манчестер Сити" сообщали, что Зинченко не сыграет в Лиге чемпионов против "Аталанты" (5:1, 22 октября) из-за повреждения.
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