Зинченко загремел в больницу с гипертоническим кризисом

Александру Зинченко всего лишь 22 года

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко находится на лечении в стационаре.

Соответствующее фото с больничной койки с подключенными системами футболист опубликовал в сети Инстаграм. В Геотег сообщения обозначено место пребывания - Барселона. Об этом пишет glavcom.ua

Сам футболист не раскрыл причины госпитализации. Однако в комментариях один из авторов сообщил, что причина - гипертонический криз.

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Ранее в "Манчестер Сити" сообщали, что Зинченко не сыграет в Лиге чемпионов против "Аталанты" (5:1, 22 октября) из-за повреждения.