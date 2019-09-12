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пятница, 13 сентября 2019 10:00

Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом

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Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом
Александру Зинченко удалось закрепиться в составе "МС" в прошлом сезоне

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко за последнее время подорожал почти на 10 млн евро.

После обновления трансферной стоимости игроков дорогим украинским футболистом стал Зинченко. По данным Transfermarkt, выросла с 20 до 30 млн евро.

Напомним, ранее Зинченко делил первенство с Андреем Ярмоленко и Виктором Цыганковым (20 млн евро). Стоимость этих исполнителей не изменилась.

Четвертая позиция, по-прежнему осталась у полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского (12,5 млн евро), а замыкает пятерку Марлос со стоимостью 11 млн евро. Андрей Лунин расположился на восьмом месте и оценивается в 7,5 млн евро.

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Александр Зинченко отличился двумя забитыми голами за сборную Украины в матчах против Литвы и Нигерии.

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