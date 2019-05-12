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воскресенье, 12 мая 2019 13:10

Зинченко серьезно заработает, если станет чемпионом Англии

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Зинченко серьезно заработает, если станет чемпионом Англии
Александр выходил на поле в 19 победных матчах

Футболист сборной Украины Александр Зинченко сможет претендовать на серьезный бонус в случае победы "Манчестер Сити" в чемпионате и кубке Англии – пишет betnews365.com

Руководство клуба за победу в этих турнирах заплатит команде 15 миллионов фунтов, которые будут разделены между всеми игроками. Для получения максимального бонуса нужно провести не менее 60% матчей в каждом турнире.


У остальных бонус сократится в среднем на 50%, однако окончательная цифра будет зависеть от условий контракта.

Зинченко в текущем сезоне провел только 36% встреч в Премьер-лиге, однако сыграл 3 матча из 5 в Кубке Англии и полностью провел победный Кубок Лиги.

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"Манчестер Сити" сегодня станет чемпионом Англии в случае победы над "Брайтоном", а в финале Кубка Англии сыграет против "Уотфорда".

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