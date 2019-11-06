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среда, 06 ноября 2019 14:29

Зинченко пропустит матчи сборной Украины

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Зинченко пропустит матчи сборной Украины
Александр Зинченко залечивает травму колена. Фото: Динамомания

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко не прибудет на сбор "сине-желтых". Игрок не восстановился от травмы, а потому ближайшие поединки команды с Сербией и Эстонией пропустит, сообщает "Footballhub"

Александру накануне сделали в Барселоне операцию на колене.

Речь шла о том, что его восстановление займет месяц и оставалась небольшая надежда на то, что Зинченко успеет на матчи сборной Украины. Однако Зинченко с эстонцами и сербами точно не сыграет.

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Сборная Украины обеспечила себе первое место в отборочной группе и выход на Евро-2020. Матч против Сербии уже не будет никакого турнирного значения для украинцев.

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