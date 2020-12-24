Зинченко поздравил российский клуб

Александр Зинченко выступал в российском клубе один сезон. Фото: ФК "Манчестер Сити".

Игрок сборной Украины Александр Зинченко поздравил российскую команду "Уфа" по случаю 10-летия создания клуба.

Украинец течение сезона 2015/16 защищал цвета этого клуба, а затем перешел в "Манчестер Сити".

"Я хотел бы поздравить всех болельщиков с днем ​​рождения их футбольного клуба и пожелать им просто оставаться такими же верными", - сказал Зинченко в видеообращений.

В составе российского клуба украинец провел 33 матча, в которых забил 4 мяча.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хачериди вернется в чемпионат Украины - источник

Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. В составе национальной команды он провел 35 матчей и забил 4 мяча.