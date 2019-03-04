Зинченко попал в команду месяца АПЛ

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в команду месяца по версии InStat.
Индекс полезности 22-летнего футболиста составил 321, что стало лучшим показателем для его позиции.
Самый высокий InStat Index из всех игроков у еще одного игрока "Ман Сити" - Серхио Агуэро (360).
Всего в команде февраля по четыре игрока "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", два из "Арсенала" и один из "Кристал Пэлас".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зинченко установил уникальный рекорд в Англии
Ранее Зинченко был признан лучшим игроком матча с "Борнмутом".
Комментарии