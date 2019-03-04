Зинченко попал в команду месяца АПЛ

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в команду месяца по версии InStat.

Индекс полезности 22-летнего футболиста составил 321, что стало лучшим показателем для его позиции.



Самый высокий InStat Index из всех игроков у еще одного игрока "Ман Сити" - Серхио Агуэро (360).



Всего в команде февраля по четыре игрока "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", два из "Арсенала" и один из "Кристал Пэлас".

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Ранее Зинченко был признан лучшим игроком матча с "Борнмутом".