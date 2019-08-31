Зинченко получил наивысшую оценку среди защитников "Манчестер Сити"

Зинченко отдал две голевые передачи в матче с "Брайтоном"

22-летний украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим защитником "горожан" в матче 4-го тура АПЛ с "Брайтоном" (4:0) по версии авторитетного портала WhoScored.

Об этом пишет sport.ua

Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и провел полный матч, получив оценку 7,4. Уокер получил 6,7, Отаменди — 7,1, Ляпорт — 6,4.

На 37-й минуте Ляпорта заменил Фернандиньо, получивший за матч 7,5.

Самую высокую оценку среди всех игроков "Манчестер Сити" получил Серхио Агуэро (9,9), оформивший дубль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Манчестер Сити" с Зинченко в составе одержал легкую победу в АПЛ

Зинченко принял участие в первой и третьей голевых атаках "Манчестер Сити".