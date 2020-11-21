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суббота, 21 ноября 2020 21:16

Зинченко отправили на карантин в "Манчестер Сити"

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Зинченко отправили на карантин в &quot;Манчестер Сити&quot;
Александр Зинченко уже 4 года играет в составе "Манчестер Сити". Фото: REUTERS

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал на карантин после возвращения из лагеря сборной Украины.

Зинченко не попал в заявку на матч против "Тоттенхэма" из медицинского протокола в Англии, сообщает Tribuna.com,

Ему нужно было сдать два отрицательный тест на ковид после возвращения из расположения сборной Украины в Манчестер, чтобы получить разрешение на тренировку вместе с командой.

Все время после возвращения в клуб Зинченко тренировался индивидуально на поле, ему не разрешалось заходить в помещение на базе.

Зинченко уже сдал два негативных теста, результаты второго получил сегодня, 21 ноября, в день матча с "Тоттенхэмом".

22 ноября, он восстановит занятия в общей группе. Но существует вероятность, что придется сдавать третий тест.

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Александр Зинченко в текущем сезоне не имеет стабильного места в составе "Манчестер Сити". Начало сезона он пропустил из-за травмы. Сейчас проигрывает конкуренцию на левом фланге обороны.

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