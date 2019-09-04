Зинченко отказал "Ювентусу"

Туринский "Ювентус" планировал приобрести украинца Александра Зинченко у "Манчестер Сити" во время летнего трансферного окна.
Об этом сообщает Calciomercato.
Итальянский клуб намеревался укрепить левый фланг обороны и сделал предложение "горожанам" по украинскому футболисту. Однако Зинченко отказался от перехода, мотивировав тем, что доволен своим положением в английском клубе.
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В этом сезоне Александр Зинченко провел уже пять матчей в составе чемпионов Англии.
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