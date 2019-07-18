Зинченко оказался сильнее Ярмоленко в Китае

Ярмоленко не использовал 2 возможности поразить ворота соперника в течение матча

Вингер" Вест Хэма" Андрей Ярмоленко и защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получили игровое время в очном поединке команд в полуфинале предсезонного турнира "Asia Trophy".

Оба игрока начали матч в запасе. Ярмоленко появился на поле сразу после перерыва, заменив Фелипе Андерсона. У Андрея было два неплохих шанса отличиться голом. Особенно украинцу не повезло на 74-й минуте — полузащитник был первым на добивании, но пробил в штангу.

Зинченко вышел на 63-й минуте вместо летнего новичка Горожан Анхелиньо и также не отметился результативными действиями.

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Товарищеский матч завершился уверенной победой команды Пепа Гвардиолы со счетом 4:1. В финале турнира "горожане" 20 июля сыграют против "Вулверхэмптона", который победил "Ньюкасл" (4:0).