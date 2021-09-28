Зинченко не сыграет против Месси

Александр Зинченко уже пять лет играет в составе "Манчестер Сити". Фото: REUTERS

Игрок сборной Украины 24-летний Александр Зинченко пропустит матч второго тура Лиги чемпионов.

Украинец не прилетел в Париж на игру против ПСЖ, сообщает официальный сайт "горожан".

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Таким образом, Зинченко не сможет сыграть против Лионеля Месси, Неймара, Килиана Мбаппе и других звезд ПСЖ.

Украинский футболист не попал в заявку "Манчестер Сити" из-за ушиба. Предыдущий матч чемпионата Англии против "Челси" украинец тоже пропустил.

В текущем сезоне Зинченко потерял место в стартовом составе "Манчестер Сити".

Матч ПСЖ - "МС" состоится 28 сентября. Начало игры в 22:00. В первом туре "горожане" разгромили "Лейпциг" - 6:3, а парижане в гостях не смогли переиграть "Брюгге" - 1:1. Зинченко попал в заявку сборной Украины на октябрьские матчи. Сбор национальной команды начнется 4 октября.