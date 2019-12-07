Зинченко может сыграть в дерби Манчестера

Александр Зинченко пропустил два месяца через травму

Перед центральной встречей 16 тура АПЛ с участием "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", главный наставник "горожан" Пеп Гвардиола сообщил о состоянии украинском Александра Зинченко, передает УНН.

По словам испанского специалиста Зинченко уже готов к официальным играм, но его игровое время может быть ограничено из-за физического состояния.

"Зинченко восстановился и готов играть. Недавно он вернулся в общую группу и может помочь нам в матче против "Манчестер Юнайтед". Однако я не знаю, сколько минут он сможет провести на поле", - признался коуч.

Игра клубов из Манчестера стартует сегодня в 19:30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент "Реала" хочет создать Суперлигу на 40 команд

Зинченко на этой неделе провел первую тренировку с командой после восстановления от операции на колене.