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суббота, 07 декабря 2019 09:01

Зинченко может сыграть в дерби Манчестера

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Зинченко может сыграть в дерби Манчестера
Александр Зинченко пропустил два месяца через травму

Перед центральной встречей 16 тура АПЛ с участием "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", главный наставник "горожан" Пеп Гвардиола сообщил о состоянии украинском Александра Зинченко, передает УНН.

По словам испанского специалиста Зинченко уже готов к официальным играм, но его игровое время может быть ограничено из-за физического состояния.

"Зинченко восстановился и готов играть. Недавно он вернулся в общую группу и может помочь нам в матче против "Манчестер Юнайтед". Однако я не знаю, сколько минут он сможет провести на поле", - признался коуч.

Игра клубов из Манчестера стартует сегодня в 19:30.

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Зинченко на этой неделе провел первую тренировку с командой после восстановления от операции на колене.

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