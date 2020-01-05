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воскресенье, 05 января 2020 14:08

Зинченко был лучшим в кубковой игре

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Зинченко был лучшим в кубковой игре
Зинченко еще не отвоевал свое место в основе. Тренер гвардиола предпочитает француза Менди

Украинец Александр Зинченко признан лучшим игроком матча 1/32 финала Кубка Англии между "Манчестер Сити" и "Порт Вейл" (4:1). Британское издание Express за эту игру поставило Зинченко близкую к максимальной оценку - 9. Аналогичную оценку получил полузащитник "Ман Сити" Фил Фоден.

"Отличный вечер для Зинченко, который недавно вернулся после травмы. Его гол с 25 метров задал тон для "Сити", он получал удовольствие от игры в более значимой роли", – сказано в комментарии издания. Сообщает zn.ua

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В составе "Сити" в прошедшем сезоне Зинченко завоевал чемпионство, Кубок Англии и Кубок Английской лиги, а в новом успел стать обладателем Суперкубка Англии. В текущем сезоне Зинченко провел 9 матчей в чемпионате без забитых мячей.

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Дата
05
января

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