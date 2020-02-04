Зинченко был близок к переходу в "Зенит"

Александр Зинченко выступал в России за полтора сезона. Фото: из открытых источников

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что был близок к переходу в российский "Зенит".

"Манчестер Сити" отслеживал меня долгое время. Скаутская работа там на очень высоком уровне. Они отслеживают футболистов с 15 лет. Многие думают, что они пересмотрели несколько матчей, понравился мальчик, и они его тут же отбирают.

Или кто-то интересовался мной, кроме "Манчестер Сити"? Основные предложения были от "Зенита" и "Манчестер Сити". Заинтересованность была и со стороны других клубов. Но я их не называю. Говорю о предложениях, которые лежали на столе руководства "Уфы", - сказал Зинченко в интервью изданию "НВ".

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В текущем сезоне Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.