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среда, 24 ноября 2021 11:06

Зимой "Шахтер" снова попытается купить футболиста с невероятной фамилией

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Зимой &quot;Шахтер&quot; снова попытается купить футболиста с невероятной фамилией
Бога является звездой "Сассуоло". Фото: theathletic.co.uk

Донецкий "Шахтер" планирует вернуться к трансферу игрока "Сассуоло" Жереми Бога.

24-летний ивуарийский вингер Жереми Бога был одним из ключевых футболистов "Сассуоло" при Роберто Де Дзерби, и летом этого года мог покинуть клуб вместе с тренером", – сообщает sport.ua.

"Интерес к Бога приписывали не только "Шахтеру", но и ряду других клубов, однако никому из них так и не удалось договориться с "Сассуоло".

Впрочем, в январе "Шахтер" намерен вернуться к переговорам о Бога. Де Дзерби хочет усилить атакующий потенциал "горняков", и уже сообщил об этом руководству клуба.

Летом Бога в одном из интервью отмечал, что не против сменить клуб и перебраться в новую команду Роберто Де Дзерби.

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Контракт Бога с "Сассуоло" рассчитан до лета 2023 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет €20 млн.

В текущем сезоне на счету Бога 8 матчей и 3 ассиста в Серии А.

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