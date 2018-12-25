Зимой луганскую "Зарю" может покинуть ряд ключевых игроков

Сергей Рафаилов рассказал, какие игроки зимой покинут "Зарю"

Генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов прокомментировал информацию об интересе европейских клубов к игрокам его команды.

"Футболистами Зари уже не первый год интересуются многие зарубежные клубы. О некоторых наших игроков есть предложения. Караваев, Силас, Харатин и Луис Филипе входят в это число. Как только появится подробная информация, вы узнаете ее со страниц официального сайта клуба и с страниц нашего клуба в соцсетях ", - цитирует Рафаилова официальный сайт Зари.

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Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, соответствует ли действительности информация о возможных трансферах киевского клуба.