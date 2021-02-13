Зидан сменит Дешама на тренерском мостике сборной Франции

Зинедин Зидан был любимым игроком Лобановского. Фото Рейтер

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан является главным кандидатом на замену Дидье Дешаму на посту наставника сборной Франции. Об этом заявил президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре.

"У нас с Зиданом очень хорошие отношения. По крайней мере, на личном уровне. Если Дешам уйдет, а я всё еще буду на посту, Зидан будет первым, кого хотел бы видеть", — цитирует Ле Гре L'Equipe.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил мнение, что наставник мадридского "Реала" и экс-игрок национальной команды Зинедин Зидан может сменить его на посту тренера сборной.

Зинедин Зидан возглавляет "Реал" с 2016 года, но при этом делал перерыв на один год с 2018-го по 2019-й. С 2001 по 2006 год француз выступал в составе "Королевского клуба" в качестве игрока и завоевал с командой 6 трофеев.

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Сборная Франции является соперником сборной Украины в отборе на Кубок мира-2022.