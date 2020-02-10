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понедельник, 10 февраля 2020 10:38

Зидан попал в ДТП

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Зидан попал в ДТП
В ДТП Зинедин Зидан не пострадал. Фото: рейтер

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в субботу, 8 февраля, попал в ДТП.

Подъезжая к тренировочной базе своей команды, французский специалист на "Ауди" не вписался в поворот и столкнулся с внедорожником. Удар был несильным и оба водителя не пострадали, сообщает AS.

Зидану пришлось задержаться, чтобы оформить необходимые бумаги для страховой компании.

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В текущем сезоне чемпионата Испании "Реал" лидирует в турнирной таблице, опережая принципиального соперника "Барселону" на 3 очка.

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Дата
10
февраля

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