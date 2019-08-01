Зидан оценил перспективы Лунина в "Реале"

Зидан пока не определился, нужен ли ему Лунин в новом сезоне

Перспективы Лунина в Мадриде остаются неопределенными.

Тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал перспективы Андрея Лунина в команде после после товарищеского турнира Audi Cup, где украинский вратарь сыграл только один тайм против "Фенербахче".

"Когда мы вернемся в Мадрид, мы оценим ситуацию каждого вратаря. Также очень важно, что думает сам игрок. Я рад, что Лунин сыграл против" Фенербахче ".

Лунин - будущий вратарь "Реала", он очень хороший. Мы с ним примем правильное решение ", - цитирует Зидана издание AS.

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В составе "Реала" Андрей Лунин конкурирует с Кейлором Навасом и Тибо Куртуа.