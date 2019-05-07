Зидан лично указал на дверь трем звездам "Реала"

Гарет Бэйл не входит в планы Зидана на следующий сезон. Фото: REUTERS

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сделал первый шаг к масштабной перестройки "бланкос" в летнее межсезонье.

Сегодня французский специалист в собственном офисе провел встречу с тремя игроками "Реала", которым лично сообщил, что не рассчитывает на них в будущем, информирует "Marca". Первыми "жертвами" Зизу стали Гарет Бэйл, Маркос Льоренте и Дани Себальйос.

Всем трем футболистам Зидан сообщил, что они не будут иметь необходимого количества игровых минут, поэтому им лучше начать поиски нового клуба.

Наиболее холодным было общение с Бэйлом, отмечает издание. Зидан довольно коротко объяснил валлийцы, что он не входит в его планы. Гарет бы промолчал и быстро покинул офис тренера.

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В этом сезоне "Реал" стал только третьим в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии в 1/8 финала от "Аякса".