Зидан хочет отправить Йовича в аренду

Йович не сыграл ни одного официального матча за "Реал"

Испанское издание Marca со ссылкой на главные газеты Сербии сообщает, что мадридский "Реал" отправит Йовича в аренду.

Об этом пишет ua-football.com

Лука не сумел впечатлить Зидана во время предсезонной подготовки команды – теперь игрок может покинуть столицу Испании на сезон. Напомним, "сливочные" приобрели Йовича у "Айнтрахта" за 60 миллионов евро – контракт подписан до 2025 года.

Серб действительно провел предсезонку не на самом высоком уровне из-за травмы. Но его отправляют аренду, не дав возможности проявить себя в официальных поединках.

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В сезоне 2018/19 21-летний Лука сыграл 48 матчей за "Айнтрахт" – на его счету 27 голов и 7 результативных передач.