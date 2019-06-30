Зидан хочет избавиться от конкурента Андрея Лунина

Кейлор Навас потерял место в основе с приходом Тибо Куртуа

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет, чтобы вратарь Кейлор Навас покинул клуб в летнее трансферное окно.

По информации издания campeones.ua, французский специалист не рассчитывает на вратаря сборной Коста-Рики и он не хочет, чтобы в следующем сезоне ему бы пришлось искать для него место на поле в некоторых поединках.

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Ранее сообщалось, что в услугах Наваса заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, однако пока они не делали серьезных предложений.