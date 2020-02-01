Жерсон Родригеш перешел в "Анкарагюджю"

Жерсон Родрігеш конфликтовал из главным тренером "Динамо" алексеем Михайличенко

Нападающий "Динамо" Жерсон Родригеш перешел в турецкий "Анкарагюджю". 24-летний форвард будет выступать за клуб из столицы Турции до конца сезона на правах аренды.

Турецкий клуб не будет иметь права выкупа Жерсона Родригеса и летом он вернется в расположение киевского клуба.

Родригеш пропустил первый тренировочный сбор "Динамо" и его перевели в дубль. Он перешел в "Динамо" прошлым летом с японского "Джубило Ивата", подписав пятилетний контракт с киевлянам. Об этом сообщает Укринформ

За полгода в Киеве 24-летний Родригес провел 12 матчей в составе киевлян и забил два мяча.

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"Анкарагюджю" занимает предпоследнее место в турецкой Суперлиге, набрав 13 очков после 19 туров.