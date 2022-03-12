Женский Евро-2022 по футзалу с участием Украины перенесен

Фото: УЕФА

Финальная стадия женского чемпионата Европы-2022 по футзалу, которая должна была пройти 25-27 марта в Португалии, отложена.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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Решение было принято после консультаций и согласия принимающей ассоциации.

"Мы подтверждаем, что финальная стадия чемпионата Европы по футзалу среди женщин в Португалии (25-27 марта 2022 года) была перенесена", - сообщается в заявлении.

Дальнейшие решение будут приняты в надлежащее время.

Финальный турнир Евро-2022 по футзалу среди женщин, участие в котором примет сборная Украины, должен был состояться 25-27 марта в Порту. В полуфинале наши девушки должны сыграть с испанками. В другом полуфинале предстоит встретиться России и Португалии.