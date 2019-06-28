Женская сборная Украины стартовала на Евробаскете с поражения

Женская сборная Украины потерпела поражение от Испании в стартовом матче Евробаскета.
Лучший результат в составе украинок показала форвард Алина Ягупова, на счету которой 38 очков, а также 6 подборов и 7 передач.
В параллельном матче группы Великобритания обыграла Латвию. Таким образом, украинки после первого тура занимают последнее, четвертое место в квартете А.
Завтра, 28 июля, сборная Украины сыграет с представительницами Латвии.
Женский Евробаскет. Групповой этап. 1-й тур
Украина — Испания 77:95 (23:19, 19:28, 18:29, 17:19)
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Сегодня , 28 июля, сборная Украины сыграет с представительницами Латвии.
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