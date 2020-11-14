Женская драка стала самым зрелищным моментом гандбольного матча

"Днепрянка" опережает "Реал" в турнирной таблице. Фото ФГУ

В Херсоне состоялся второй матч центрального спаренного противостояния 5-го тура женской гандбольной Суперлиги между местной "Днепрянкой" и николаевским "Реалом".

В первом поединке победу праздновали гости со счетом 32:31. Сообщает xsport.ua

Во втором матче хозяйки площадки взяли реванш у своих соперниц, выиграв встречу с разницей в два мяча – 30:28.

При счете 27:24 в пользу хозяев площадки произошла массовая драка с участием не только игроков, но и тренерского штаба команд. Своих девушек ыбежали поддержать мужчины. Драка некоторое время продолжалась в партере На видео этот момент смотреть с 1 часа 13 минут.

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После этого тура херсонские гандболистки в турнирной таблице Суперлиги опережают "Реал" на один пункт и имеют в своем активе 8 набранных очков, но при этом команда из Николаева имеет две игры в запасе.