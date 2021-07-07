Женщина-стюард не пустила к команде звезду сборной Италии

Бонуччи рядом со стюардом. Фото: fakty.ua

После окончания полуфинального матча чемпионата Европы — 2020 между сборными Италии и Испании, который прошёл на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, случился курьёзный инцидент.

В основное время команды обменялись голами, а в дополнительное ни один из соперников не смог забить ещё (1:1). Встреча перешла в серию пенальти, где точнее оказались итальянцы — 4:2.

Защитник команды-победителя Леонардо Бонуччи после финального свистка побежал радоваться вместе с болельщиками. Он подошёл вплотную к трибуне и стал кричать вместе с ними. После этого футболист развернулся и собирался отправиться к партнёрам, но наткнулся на девушку-стюарда, которая приняла его за фаната и попыталась на пустить на поле. В трансляцию попало недоумевающее лицо Бонуччи.

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Бонуччи провел на поле всю игру, а в серии послематчевых пенальти стал автором одного из точных ударов сборной Италии. Матч проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В 2019 году на матче Лиги Европы "Лугано" – "Динамо" стюард не пускала в раздевалку киевлян тогдашнего главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко.