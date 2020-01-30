Жених Каролины Возняцки расстался с ней по телефону

Бывшая первая ракетка мира 29-летняя Каролин Возняцки объявила о завершении карьеры. Открытый чемпионат Австралии-2020 стал последним турниром для датской спортсменки.

Хотя на самом деле ее зовут Каролина Вожняцкая. Родители Каролин - польские эмигранты, в конце 80-х переехали в Данию. Папа был профессиональным футболистом, именно благодаря его переходу в клуб Б-1909 семья оказалась в Остенде. Мать также спортсменка, выступавшая за волейбольную сборную Польши. Детям (а в Каро еще есть старший брат, который также поиграл в футбол) суждено пойти по пути спорта. Кому-то - еще и путем высоких достижений.

Как не хотела Каро подражать брату, с футболом у нее не сложилось - девочку вовремя убедили, что меньший мячик будет лучшим. С семи лет Возняцки занималась теннисом, с девяти - уже обыгрывала всех в своей семье. Об этом пишет "Спортарена".

Каро в 15 лет уже активно пробивалась к серьезным турнирам. Первый Уимблдон закончился одним матчем, но среди сверстниц она его выиграла. Далее последовал долгий путь наверх. Каро нашла необходимый ритм, определилась с любимым покрытием (ее сильной стороной стал хард), выиграла первый турнир WTA в 2008 (Токио), а за год уже играла на итоговом Мастерсе.

Еще год понадобился для того, чтобы наконец достичь вершины. Травмы Серены Уильямс и нестабильность других спортсменок позволили Каролин стать первой ракеткой мира без побед до того момента на турнире Большого Шлема.

Мало кто любит "защитников" в теннисе, такой стиль не очень нравится зрителям, но как он нервничает соперников. Возняцки стала почти непробиваемой стеной. Каролин стала мощным игроком задней линии (что характерно для харда). Она очень быстро передвигалась кортом, вытаскивая почти каждый мяч.

Бег на короткие дистанции - совсем не для нее, Каро научилась читать соперниц, предусматривать их действия и таким образом поспевать за любым ударом. Фирменной фишкой стал ее удар слева - из него Возняцки контролировала весь корт. Каролин не ожидала подарков, активно принимала мяч, быстро перехватывала инициативу и контратаковала. Непредсказуемость - да, это о женском теннисе, но в случае Возняцки это действительно стало оружием.

Кроме технических особенностей игры, Каролин очень усвоила главное правило тенниса - игра продолжается, когда остается хотя бы один мяч. Нет никакой разницы, с каким счетом к тому ты выигрывал, или наоборот, сыпался под ударами соперников. Бороться всегда надо до конца. Кстати, очередной раз в этом убедилась наша Даяна Ястремская, в каждом сете против Каролин уверенно ведя в счете, но не сумев зацепить хотя бы сет.

Каро научилась читать соперниц, предусматривать их действия и таким образом поспевать за любым ударом

Однажды во время выставочного матча Каролин решила побаловать публику. Набрав под одежду полотенец, она начала делать Серену Уильямс во время матча. Трибуны - это одно, но интернет не прощает ничего. В сети моментально нашли черную кошку в темной комнате и обвинили Возняцки в расизме. Абсурдную ситуацию исправила сама Уильямс, заверив, что это была обычная шутка и отбросив любые обвинения в своей подруги.

Именно так, Уильямс и Возняцки - давние подруги. На корте, правда, дружба не сильно ощущалась - Серена безапелляционно ведет в очных встречах (10-1). Но вне тенниса они постоянно поддерживали друг друга.

Здесь и совместные походы на концерты, и телефонные беседы. Каролин посещала травмированную Серену, Уильямс подбадривала ее, когда Возняцки находилась в депрессии после разрыва со своим женихом - ирландским гольфистом Рори Макилрой. Пара долго встречалась, но когда дело дошло до свадьбы жених Каролин испугался и по телефону сообщил ей о разрыве отношений.

- Он даже не хотел встретиться со мной лицом к лицу, - удивлялась теннисистка.

Однако горе Каролин было недолгим - через несколько лет после разрыва она вышла замуж за бывшего баскетболиста Дэвида Ли.

- Слава Богу, я теперь смогу надеть на свадьбу туфли с высокими каблуками, - облегченно вздохнула спортсменка.

Лишь в 2018 году Каролин смогла наконец победить на Australian Open. Эта победа позволила ей вновь возглавить рейтинг лучших теннисисток. Промежуток времени между 2010 и 2018 годом - это самый длинный период для женского тенниса между восхождением на вершину рейтинга, и очередным возвращением звания первой ракетки мира.

Такое достижение - признак не только мастерства, но и класса и стабильности, несмотря ни на соперниц, ни на спад в игре, ни на травмы.

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Каролин решила завершить карьеру в конце прошлого года. Ее не заставили травмы - последняя была в травме во время турнира в Риме, но Возняцки спокойно с ней справилась. Это также не спад в игре - в современном женском туре почти невозможно все время быть в форме, ни теннисистка не может постоянно доминировать, и шанс на победу всегда найдется. Возможно, она решила кардинально изменить стиль жизни. А возможно - просто хотела сама быть творцом своей судьбы.