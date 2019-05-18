Жена Марьяна Шведа стала звездой в Шотландии

В Ольги 9500 подписчиков

Британия готовится к приезду украинского нападающего Марьяна Шведа. В следующем сезоне он будет играть в "Селтике".

Пока одни издания анализируют игровые качества Шведа, таблоид The Sun решил познакомить британцев с женой 21-летнего Марьяна. Об этом пишет Pro Sport



Ольга Швед радует своих 9500 подписчиков в Instagram. В ассортименте — пляжные поездки на Мальдивы, лыжные каникулы в Австрии и путешествия по всему миру.

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Марьян и Ольга поженились 3 года назад, когда им было по 18 лет.