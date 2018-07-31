Жена известного футболиста показала новорожденную двойню

Форвард лондонского "Челси" и сборной Испании Альваро Мората впервые стал отцом. Жена футболиста Элис Кампельо подарила ему двойняшек. Мальчиков назвали Алессандро и Леонардо.
29 июля на странице молодой мамы в Instagram появились фото из роддома, а сегодня она показала и самих новорожденных.
Альваро и Элис сыграли свадьбу в прошлом году в Венеции.
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Футболист в романтическом стиле признался в любви. На шоу иллюзиониста он и его девушка якобы случайно оказались на сцене, где Мората и сделал предложение.
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