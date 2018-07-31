Жена известного футболиста показала новорожденную двойню

 
Ексклюзивы
1/5
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
1 Просмотров: 1566
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1665
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 234
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 5049
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5652
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1503
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6237
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10350
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4869
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 954
Фото
Все фото
4
9
13
5
14
Победителя Уимблдона поддерживал Андрей Шевченко
Победителя Уимблдона поддерживал Андрей Шевченко
Триумф Александра Усика в Москве - фото и видео
Триумф Александра Усика в Москве - фото и видео
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
&quot;Динамо&quot; входит в сезон с новым &quot;лицом&quot;
"Динамо" входит в сезон с новым "лицом"
Фанаты устроили безумную встречу сборной Франции
Фанаты устроили безумную встречу сборной Франции
Видео
Все видео
Ибрагимович оформил первый хет-трик в США - видео
Ибрагимович оформил первый хет-трик в США - видео
Руни получил ужасную травму в США - видео
Руни получил ужасную травму в США - видео
Новичок "Ливерпуля" забил фантастический гол "Манчестер Юнайтед" - видео
Новичок "Ливерпуля" забил фантастический гол "Манчестер Юнайтед" - видео
"Динамо" на последних секундах вырвало победу у новичка премьер-лиги
"Динамо" на последних секундах вырвало победу у новичка премьер-лиги
Легендарный динамовец Александр Шовковский одолел на байке 6 тыс. км Европой
Легендарный динамовец Александр Шовковский одолел на байке 6 тыс. км Европой
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1458
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2979
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 648
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4923
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1098
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 594
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
вторник, 31 июля 2018 15:13

Жена известного футболиста показала новорожденную двойню

  Комментировать
Жена известного футболиста показала новорожденную двойню
Жена подарила Морате двойню. Фото: iSport.ua

Форвард лондонского "Челси" и сборной Испании Альваро Мората впервые стал отцом. Жена футболиста Элис Кампельо подарила ему двойняшек. Мальчиков назвали Алессандро и Леонардо.

29 июля на странице молодой мамы в Instagram появились фото из роддома, а сегодня она показала и самих новорожденных.

Happiness. #aboutlove ❤️🐛🐛🐛🐛❤️

Публикация от ALICE (@alicecampello)

Альваро и Элис сыграли свадьбу в прошлом году в Венеции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супруга английского футболиста посвятила ему соблазнительную фотосессию

Футболист в романтическом стиле признался в любви. На шоу иллюзиониста он и его девушка якобы случайно оказались на сцене, где Мората и сделал предложение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жена известного футболиста показала новорожденную двойню». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Началась самая большая репрессивная операция в СССР

В вузах сделали обязательным изучение украиноведческих дисциплин

Астронавты прокатились на электромобиле по Луне

Во Львове в три раза уменьшилось количество украинских школ

Паломники и демонстранты схватились на границе

Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова

Интернет-магазины работали не более 7 дней

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 84816
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 55211
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 44938
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 39388
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 29163
Спорт
В ФФУ ответили на обвинения в коррупции от экс-арбитра ФИФА
В ФФУ ответили на обвинения в коррупции от экс-арбитра ФИФА Просмотров: 27
Полузащитник "Динамо" официально перебрался в Бразилию
Полузащитник "Динамо" официально перебрался в Бразилию Просмотров: 387
Футболист "изменил" "Барселоне" и подписался на "Манчестер Юнайтед"
Футболист "изменил" "Барселоне" и подписался на "Манчестер Юнайтед" Просмотров: 522
Милевский собирается продолжить карьеру в России
Милевский собирается продолжить карьеру в России Просмотров: 594
В "Шахтере" не рассчитывают на бразильского легионера
В "Шахтере" не рассчитывают на бразильского легионера Просмотров: 558
Больше всего комментируют
17
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
5
Горькая утрата: на Донбассе погиб 41-летний Андрей Андрощук
4
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
4
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
Голосов: 2877
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua