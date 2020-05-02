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суббота, 02 мая 2020 17:11

Жена футболиста "Ворсклы" отказалась от фамилии Москаль

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Жена футболиста &quot;Ворсклы&quot; отказалась от фамилии Москаль
Игорь Пердута в "Ворскле" с 2010 года. Фото ФК "Ворскла"

Защитник "Ворсклы" Игорь Пердута рассказал о своей фамилии.

"Без шуток не обходилось и в детстве, и во взрослом футболе. Но мне везло с людьми – с моей фамилии никто не смеялся зло. Все подколки всегда были дружескими и хорошими, и направлены на то, чтобы поднять настроение, а не чтобы с меня посмеяться. Об этом пишет "Полтавщина спорт"

Я понимаю, что само слово Пердута довольно забавное, и если бы я сам услышал такую ​​фамилию, я бы улыбнулся. Вы же наверняка слышали, как меня партнеры зовут на поле Пердя или Пердюня. И ни разу это не было какой-то обидой. Фамилия не приносит мне никакого дискомфорта".

Пердута говорит, что он родом из Западной Украины.

"Был определенный мандраж, ведь я с запада Украины ехал в Полтаву, где меня никто не знает. Но и здесь все, кто меня окружал, вели себя адекватно.

Моя жена большая молодец. Я сам удивился, если честно, как легко она взяла мою фамилию. Она еще так удивленно у меня спрашивала: "Тю, а какую еще фамилию я должна брать?" В конце концов, у нее девичья фамилия Москаль, – сказал Пердута.

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В чемпионате Украины Игорь Пердута сыграл 21 матч и забил 2 мяча.

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Дата
02
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