Жена Ярмоленко показала семейное фото

Супруга атакующего полузащитника "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко Инна выложила в Instagram фото выходного дня семьи украинского футболиста.
"Так весело вместе", — написала она в комментарии к фото по-английски. Об этом пишет "dynamo.kiev.ua"
Напомним, Андрей уже восстановился от травмы ахилла и в минувшую субботу впервые принял участие в официальном матче, выйдя на замену на 77-й минуте матча стартового тура чемпионата Англии против "Брайтона" (1:1).
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Следующая игра у "молотобойцев" — в ближайшую субботу с "Уотфордом" на его поле.
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