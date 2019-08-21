Жена Ярмоленко показала семейное фото

Ярмоленко с женой Инной и сыновьями Иваном и Данилом

Супруга атакующего полузащитника "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко Инна выложила в Instagram фото выходного дня семьи украинского футболиста.

"Так весело вместе", — написала она в комментарии к фото по-английски. Об этом пишет "dynamo.kiev.ua"

Напомним, Андрей уже восстановился от травмы ахилла и в минувшую субботу впервые принял участие в официальном матче, выйдя на замену на 77-й минуте матча стартового тура чемпионата Англии против "Брайтона" (1:1).

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Следующая игра у "молотобойцев" — в ближайшую субботу с "Уотфордом" на его поле.