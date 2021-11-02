Жена Яремчука попала в больницу в Лиссабоне

Жена форварда португальской "Бенфики" и сборной Украины 25-летнего Романа Яремчука попала в больницу в Лиссабоне.

Кристина Яремчук выложила фото в соцсети Instagram, на котором она лежит под капельницей.

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Девушка отравилась, потому что подписала фото: "Когда гастротур не удался".

Автор: Instagram.com/ya_christinchik/

Роман Яремчук выступает за "Бенфику" с лета 2021 года. Перед этим играл за "Гент", "Динамо" и "Александрию". Яремчук является основным форвардом сборной Украины. Национальная команда проведет решающий матч отбора Кубка мира 16 ноября против Боснии.