Жена Яремчука попала в больницу в Лиссабоне

Жена форварда португальской "Бенфики" и сборной Украины 25-летнего Романа Яремчука попала в больницу в Лиссабоне.
Кристина Яремчук выложила фото в соцсети Instagram, на котором она лежит под капельницей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продолжение кризиса "Барселоны" и безголевая серия Яремчука: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Девушка отравилась, потому что подписала фото: "Когда гастротур не удался".
Роман Яремчук выступает за "Бенфику" с лета 2021 года. Перед этим играл за "Гент", "Динамо" и "Александрию".
Яремчук является основным форвардом сборной Украины. Национальная команда проведет решающий матч отбора Кубка мира 16 ноября против Боснии.
×
Комментарии