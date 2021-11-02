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вторник, 02 ноября 2021 21:24

Жена Яремчука попала в больницу в Лиссабоне

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Жена форварда португальской "Бенфики" и сборной Украины 25-летнего Романа Яремчука попала в больницу в Лиссабоне.

Кристина Яремчук выложила фото в соцсети Instagram, на котором она лежит под капельницей.

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Девушка отравилась, потому что подписала фото: "Когда гастротур не удался".

Автор: Instagram.com/ya_christinchik/
 

Роман Яремчук выступает за "Бенфику" с лета 2021 года. Перед этим играл за "Гент", "Динамо" и "Александрию".

Яремчук является основным форвардом сборной Украины. Национальная команда проведет решающий матч отбора Кубка мира 16 ноября против Боснии.

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