Жду, когда все это закончится – украинский комментатор про Луческу в "Динамо"

Луческу заработал для клуба 38 миллионов евро. Фото Рейтер

Украинский комментатор Дмитрий Джулай рассказал о своем отношении к Мирче Луческу в "Динамо".

"Как и в ситуации с Газзаевым, я просто жду, когда это закончится. И все. Те же ощущения, что и тогда. Этого не должно быть.

Матчи "Динамо" я смотрю, я же не за Суркиса болею. Президент "Динамо" сделал много, чтобы у большинства болельщиков пропали эмоции. Это касается не только этого сезона. Назначить Хацкевича после Реброва – тоже издевательство над здравым смыслом", – сказал Джулай.

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Мирчу Луческу назначили тренером "Динамо" в июле. Он вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов, где команда заработала €38 млн.