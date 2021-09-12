Завершил карьеру Гус Хиддинк — тренер, творивший чудеса из Кореей и Австралией

74-летний нидерландский тренер Гус Хиддинк решил завершить карьеру. Он тренировал "Реал". выигрывал Кубок чемпионов с ПСВ, а со сборной Южной Кореи выходил в полуфинал Кубка мира.

Рассказываем его историю.

Однажды по возвращении с вечеринки, чтобы не слушать надоедливый шум церковного звона, братья обернули язык колокола полотенцем. Местный священник всё рассказал отцу, и у Геррита состоялся с сыновьями серьёзный разговор. Речь Хиддинка-старшего была впечатляющей, влипать в неприятности больше не хотелось.

Отец всю жизнь проработал школьным учителем. Во время Второй мировой войны Геррит Хиддинк был участником голландского "подполья" и воевал против фашистов. В период оккупации намеренно "утрачивал" и отдавал продуктовые карточки нуждающимся голландцам, а позднее помогал спасать евреев из концлагерей. До сорока лет Хиддинк-старший выступал за первую команду "Варсевельда". К тому времени Гус тоже играл за клуб. Оба выступали в полузащите.

Хиддинки жили здесь веками

В Варссевельде нет даже гостиницы, несмотря на то, что город считается центром соревнований по конным видам спорта. Население не превышает и шести тысяч жителей. Это сельскохозяйственный регион, в котором улицы, словно по замыслу сочинителя фэнтази, названы в честь птиц, злаков и молочных продуктов. Каждый в городе знает Хиддинка. Хиддинки жили здесь веками.

У Хиддинка пять родных братьев. Старший, Ганс, научился здорово играть на банджо и выступал со своим джаз-бэндом перед матчем Южной Кореи с Испанией (Южную Корею в то время тренировал Гус). Второй брат, Рене, выступал за "Де Граафсхап", поиграл в Германии, а теперь тренирует. Другой брат, Карел, играл за "Гронинген" и даже приглашался в юношескую сборную Голландии. Вим и Арнольд тоже увлеклись футболом. Ганс — единственный, кто предпочёл игре в мяч профессиональное занятие музыкой.

В юности Гусу нравилось проводить время на улице. Часто бывал в кузнице у деда, учился подковывать лошадей. Когда спрашивали, кем хочет стать, отвечал — "дерьмовым фермером". Намекал на занятие фермерством и продажу навоза в качестве удобрения.

Гус иногда носил усы. Фото: Reuters

В школьные годы фанател от "Роллинг Стоунз", укладывал волосы в стиле Прэсли и был в фаворе у девушек. В высшую школу в Дутинхеме ездил на велосипеде, накручивая по 30 км в день. Обожал изучать языки, но не нравилась математика. Академические предметы казались скучными. В 17 лет поступил в Центральный институт учителей физкультуры в Оверене. В качестве дополнительных предметов выбрал баскетбол и бейсбол, а уже на втором курсе проходил практику в "Де Граафсхапе". В течение учебной недели жил в пансионе. Из-за нехватки денег добираться до дома по выходным приходилось автостопом. Во время учёбы познакомился с Лео Беенхаккером, который позднее преуспел в "Аяксе". В 19 лет успешно окончил институт с красным дипломом.

В 1970 году за трансфер Хиддинка "ПСВ" заплатил около 300 тысяч австралийских долларов. Из-за переизбытка опытных футболистов пробиться в основу команды не получалось, тренер отправил в глухой запас. За тридцать матчей того сезона удалось забить за Эйндохвен всего один мяч. Позднее "Де Граафсхап" позвал назад, но с переходом возникли проблемы — клубу не хватало денег. Помогли болельщики. Организовали акцию "Десять гульденов для Гуса". Всем городом собирали необходимую сумму, а деньги складывали в молочный бидон. В итоге собрали сорок тысяч. Хиддинк благополучно вернулся в "Де Граафхсап". "Ты все еще должен мне 10 гульденов", — до сих пор подтрунивают над Хиддинком местные жители.

В "Де Граафсхапе" выяснилось, что потерял в скорости. Тренер с позиции племейкера перевел в центр обороны. Перевел не напрасно. Хиддинку отводилась роль проводника тренерских замыслов. В 1973 году "Де Граафсхап" впервые вышел в высшую лигу голландского чемпионата.

Сезон 1976/77 стал знаковым в карьере. Обсуждался переход из "Де Граафсхапа" в "НЕК", но в итоге появилась возможность поиграть в США. Деньги принципиального значения не имели, больше привлекала жажда приключений. Начал выступать за "Вашингтон Дипломатс". Из-за влажного климата потерял в весе. Играл на позиции плеймейкера и всего за год стал звездой команды.

В 1977 году перешел из "Де Графсхаапа" в "НЕК". Команду лихорадило, сказывалась нехватка хладнокровия и недостаток опыта. Много бегать по полю не любил. Играл в диковинных по тем временам белых бутсах, привезённых из США. Колкие остроты со стороны одноклубников по поводу новомодной экипировки сыпались ежедневно.

"НЕК" из-за разногласий с руководством клуба пришлось покинуть. Снова вернулся в родной "Де Граафсхап", где появилась возможность стать главным тренером. На тот момент голландский футбол погряз в шаблонных методиках, игре не хватало импровизации. Отчаянно хотелось это изменить.

Хиддинк обожает овсянку. Фото: "Спорт-Экспресс"

С 1973 года по 1984 преподавал в школе для детей, испытывающих трудности в обучении. Большинство из учащихся были детьми из неблагополучных семей. Классы были маленькими, по пятнадцать учеников. Кроме футбола учил играть в баскетбол, бейсбол и гандбол, проводил силовые тренировки. После занятий посещал дома учеников, встречался с их родителями. Хотелось вернуть школьникам жажду к жизни. В существовании по другую сторону социальных рельс позитивных сторон было мало. Несколько раз разгневанные ученики угрожающе размахивали ножом. Однажды в качестве терапии предложил ученику проколоть автомобильные шины. Надеялся, что просьба охладит пыл подростка и до испорченного автомобиля дело не дойдет. Не угадал. Колеса авто были проколоты. Но через несколько минут ученик вернулся в слезах и просил прощения.

Ты все еще должен мне 10 гульденов", — до сих пор подтрунивают над Хиддинком местные жители

Спустя много лет Хиддинку по-прежнему кажется, что он работает с трудными детьми — профессиональными футболистами.

В 1984 году Гус стал помощником главного тренера "ПСВ" Яна Рекера. Преподавательскую деятельность в Дутинхеме пришлось прекратить. С карьерой футболиста было покончено.

"Каждый профессионал обязан получать удовольствие от работы и в глубине души оставаться любителем. Мотивация должна идти изнутри".

Когда выбирали нового главного тренера в "ПСВ", среди кандидатов были Хиддинк и легендарный Ринус Михелс. В руководстве сделали выбор в пользу Гуса. Главный спонсор команды расценивал победу в чемпионате как промежуточное достижение. Клуб стремился к успеху в еврокубках. Хиддинку хотелось научить футболистов самостоятельно думать и принимать решения на поле. Каждый игрок команды должен знать, как обыгрывать конкретного соперника. При Хиддинке "ПСВ" научился высоко прессинговать и перестал играть от обороны. В 1986 году, спустя 8 лет, Эйндховен вернул себе чемпионский титул, а в следующем сезоне повторил своё достижение.

В команде отчаянно жаловались на Ромарио. Гус поддерживал своего бомбардира. Игроков не устраивал стиль игры бразильца. Ромарио наколотил 18 мячей в 12-ти матчах, и критикам пришлось отступить. Вера в игроков всегда была одним из сильнейших качеств Хиддинка. Зачастую это помогало добиваться серьезных результатов.

За 5 лет под руководством Хиддинка "ПСВ" четырежды побеждал в чемпионате Голландии и дважды выигрывал Кубок страны. В 1988 Эйндховен победил в Кубке чемпионов. В финальном матче в Штутгарте в серии пенальти была обыграна "Бенфика". После триумфа телефон разрывался от звонков. Последовали предложения от европейских грандов.

В конце следующего сезона, несмотря на итоговое чемпионство, Хиддинка настигло внутреннее опустошение. Слег с температурой под сорок. Через две недели стало получше. Но в игре "ПСВ" наступила черная полоса.

В следующем сезоне уступили "Баварии" в четвертьфинале Кубка чемпионов. Сам Беккенбауер раскритиковал Эйндховен за отсутствие креатива и импровизации. Все в команде, от руководства до игроков, стали винить друг друга в неудачах. Хиддинк вынужденно покинул клуб.

В 1990 году перебрался в Турцию и подписал контракт с "Фенербахче". Поселился в двухэтажном доме, расположенном на берегу Мраморного моря. Клуб предоставил личный "мерседес", полностью оплачивал налоги и пообещал премию за победу в чемпионате. Руководство требовало создание крепкой и боеспособной команды европейского уровня. Главной проблемой турецкого футбола было отсутствие дисциплины. Талантливых игроков хватало, но самим игрокам не хватало организованности.

Турецкие болельщики на все реагировали эмоционально. После побед чуть ли не на руках несли от самолёта до автомобиля. После поражений швырялись камнями в стекла командного автобуса. На улицах Стамбула многие желали пожать руку "учителю Хиддинку".

Гус закончил карьеру в 74 года. Фото: Reuters

Владельцы ресторанов отказывались принимать плату за услуги. Брать деньги с "учителя" считалось оскорблением. От людского внимания не было отбоя. Однажды в руководстве и вовсе намекнули, что готовы предложить пожизненный контракт. В итоге — расторг с клубом соглашение и перебрался в Испанию.

Атмосфера в Валенсии была спокойнее стамбульской. Камнями никто не кидался. Правда, иногда забрасывали апельсинами. В этом был минус близко расположенных к полю трибун.

Сначала отказался от услуг ветерана Ариаса, выступавшего за клуб 15 лет, а потом усадил на скамейку панамца Роммеля (который по тем временам обошёлся в 2 млн.евро). В тот период в испанском футболе царила военная дисциплина. Игровую систему команды пришлось ломать.

"Если бы я попросил игроков двадцать раз взобраться на дерево, то они бы выполнили установку. Но такой образ мышления начисто убивает инициативу".

Работа с "Валенсией" шла полным ходом. Удалось обыграть мадридский "Реал" и "Барселону". После матча с "Барсой" даже Кройф признал, что "летучие мыши" победили по делу. Хотя в атаке "Валенсии" по-прежнему присутствовала скованность, а в обороне иногда оставалось по шесть человек. Журналисты игрой команды были довольны. После пресс-конференций приходилось возвращаться домой за полночь, а по дороге поджидала толпа восторженных болельщиков.

Однажды в матче с "Альбасете" на трибуне появился баннер со свастикой. Воспоминания о родственниках, воевавших на Второй мировой, проявились моментально. Баннер со стадиона приказал убрать. Пусть хоть "Хиддинк, убирайся" вешают, но свастика — настоящий позор.

Позднее раскритиковал руководство "Валенсии" за неподобающий режим в молодежной команде. Футболисты спали до полудня, тренировались вечером. На второй год пребывания в клубе пришлось начать самостоятельно тренировать некоторых из них. Поднимал футболистов с кроватей в семь тридцать утра и гонял их до начала работы с первой командой. В руководстве таким мерам обрадовались не все. Ещё и результаты главной команды ухудшились. С президентом Артуро Тузоном общего языка найти не удалось. Увольнение было неизбежным.

В Голландии приобрел ферму неподалеку от Варсевельда с хлевами и лугами, купил овец. Наконец-то появилось время на чтение книг — одно из любимых занятий. Можно было бродить по улицам Амстердама и торчать весь день на фестивале блюза. Охотно рыбачил на любимом острове Терсхеллинг.

Недостатка в предложениях после ухода из "Валенсии" не было. Интерес проявляли "Штутгарт" и "Олимпиакос". Клубы из Египта, Японии и Нигерии тоже не унимались. Договориться пробовал даже сам "Тоттенхэм". Лео Беенхакер звал на должность помощника в сборную Саудовской Аравии, а газетчики прознали, что и Кройф не прочь заполучить хорошего второго тренера для работы со сборной Голландии. Даже болельщики "Аякса", некогда скандировавшие "филипсовский ублюдок" (из-за спонсора главного конкурента из Эйндховена), любезно интересовались делами и приветливо улыбались.

Всем клубам Хиддинк отказал. А первого января 95-ого года возглавил сборную Голландии. Повторить достижения Михелса и Хаппеля не удалось, но улучшить результат тренера-предшественника получилось. чемпионат Европы в Англии команда провалила. Открыто разругались с Давидсом. Пришлось вывести опального полузащитника из состава. Позднее конфликт замяли. К чемпионату мира во Франции Давидс был в команде.

Игроки суринамского происхождения (Давидс, Клюйверт и Богард) жаловались на непростые отношения в сборной с коренными голландцами. В основе конфликта лежали расовые препирательства. Пресса тут же раструбила, что тренером недовольны не только темнокожие игроки команды, но и персонал футбольной федерации. Вдобавок публика раздраженно реагировала на лояльное отношение к известному аэрофобу Бергкампу (Хиддинк позволил нападающему добираться на матчи наземным транспортом).

Опыт 1996 года многому научил. Ради дисциплины внутри команды перед ЧМ 1998 пришлось вводить кодекс поведения, состоящий из четырнадцати пунктов. Во Франции голландцы выступили весьма достойно. Мадридский "Реал" сразу же предложил контракт на 2 миллиона евро. Отказываться было глупо. Летом 98-ого вернулся в Испанию и подписал контракт со "сливочными".

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Проблема "Реала" была очевидной: высокие зарплаты, жизнь на широкую ногу, 21-летние футболисты уже разъезжали на дорогих авто и были финансово обеспечены. Роскошная жизнь вошла в обиход.

Для начала ввел штрафы для опоздавших. Затем начал перестраивать игру. Ничего хорошего не вышло. Во время последнего матча с "Атлетиком" на "Бернабэу" трибуны скандировали "Hiddink fuera" ("Хиддинк уходи"). Доработать по контракту не удалось. Руководству не понравилось отсутствие тренерской агрессии и желание изменить психологию игроков.

В декабре 2000-ого впервые встретился со сборной Южной Кореи. Плохо в команде было почти всё: от стиля в одежде до отсутствия дисциплины. Пришлось работать над соблюдением режима. Из-за иерархических отношений в корейском обществе, даже в столовой футболисты рассаживались по возрастному принципу. Старшие всегда находились в привилегированном положении. На футбольном поле систему подобных отношений пришлось ломать. Вопреки традициям, обязал всех обращаться друг к другу по имени, отменил необходимость носить чужой инвентарь.

Несколько раз отношения с Федерацией футбола Кореи находились на грани срыва. Личные качества и стиль работы Хиддинка не соответствовали жизненному укладу страны. На подступах к чемпионату мира решил взять двухнедельный отпуск. Федерация восприняла это как оскорбление. Пришлось припугнуть разрывом контракта. Чиновники отступили.

Слова Хиддинка воспринимались как молитва, сам тренер стал живым полубогом

Все изменилось во время Кубка мира. Нидерландам в 2002 году пробиться на турнир не удалось. Голландская пресса пристально следила за Южной Кореей. Славить успехи Гуса стало приятным занятием. Болельщики "оранжевых" тоже начали поддерживать корейцев. Атмосферу корейских улиц называли "концертом "Битлз" в квадрате". После победы над Португалией и вовсе началось сумасшествие. Слова Хиддинка воспринимались как молитва, сам тренер стал живым полубогом.

Голландское волшебство в Корее продолжилось в плей-офф. В 1/8 финала обыграли итальянцев. Счастью не было предела: раньше страна попадала в выпуски новостей во время студенческих протестов и стычек профсоюзов с полицией; теперь же все увидели, как корейцы вынесли одного из фаворитов турнира.

История повторилась в четвертьфинальном матче с испанцами. Повезло с судейством. Но второй матч подряд команда выстояла в дополнительное время. Немцев в полуфинале переиграть не удалось. Зато "Самсунг" устроил в Варсевельде настоящий подарок местным жителям. Голландское отделение компании выделило четыре автобуса и две сотни сотрудников для просмотра матча, установив на церковной площади большой экран.

После чемпионата мира началась хиддинкомания. Корейцы толпами съезжались в Варссевельд, чтобы посмотреть на родной город Хиддинка. Так появился Guuseum ("Музей Гуса"), а городу даже дали второе название Хиддинктаун. Корейцы тоже не отставали и открыли на субтропическом острове Чеджудо свой "Музей Гуса".

Когда приступил к работе с Австралией, иллюзий насчет перспектив "соккеруз" питать не приходилось. Опыт работы с корейцами многому научил. Хотя с австралийцами речь о работе с нуля не шла. При Венейблсе Австралия уже была близка к выходу на чемпионат мира во Франции, но умудрилась сыграть в Мельбурне вничью с Ираном.

Чемпионат мира в Германии-2006 стал для Хиддинка третьим подряд. Заодно на турнир пробился и старый приятель Беенхакер с Тринидадом и Тобаго. Голландские тренеры были в тренде. До старта мундиаля стало известно, что летом Хиддинк возглавит Россию. Австралийцы рассчитывали на прощальный подарок. В первом матче до 84-ой минуты уступали японцам (0:1). Но выпущенный на замену Тим Кэйхилл сделал дубль, а Австралия победила 3:1. Во втором матче уступили бразильцам (0:2), хотя к голу в ворота Диды были близки. Ключевым стал заключительный матч с хорватами. Дважды уступали в счёте и дважды отыгрывались. Хорватия поехала домой, а в 1/8 попали на итальянцев. Игра со "скуадра адзуррой" шла на три результата. Все решил спорный пенальти в концовке встречи, забитый Тотти. Домой австралийцы возвращались в ранге национальных героев.

В России Хиддинк зарабатывал € 7 миллионов в год. За успех со сборной в 2008 получил еще € 3 миллиона.

В качестве главного тренера Гус Хиддинк тренировал Россию, с которой вышел в полуфинал Евро-2008. Работал до 74 лет. Последней его командой был сборная Кюрасао.