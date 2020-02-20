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четверг, 20 февраля 2020 22:34

Заслуженная победа "горняков": главные выводы матча "Шахтер" - "Бенфика"

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Заслуженная победа &quot;горняков&quot;: главные выводы матча &quot;Шахтер&quot; - &quot;Бенфика&quot;
Виктор Коваленко принес "Шахтеру" победу. Фото: с отрытых источников

В первом матче 1/16 Лиги Европы "Шахтер" в Харькове победил "Бенфику" - 2: 1

Что нужно знать о матче?

"Шахтер" имел кадровые проблемы. Луиш Каштру не мог рассчитывать на Додо, Манора Соломона и Майкона. Первый - дисквалифицирован, а двое других пропускали игру из-за травмы. Особенно, важным было отсутствие Додо и Соломона, которые умеют усиливать игру по ходу матча.

"Бенфика" выставила не самый сильный состав. На скамейке запасных оказался главный нападающий команды Винисиус, один из лидеров команды Рафа Силва. Главный зимний новичок опорник Юлиан Вайнгель вообще оказался вне заявки. В составе португальской команды вышли молодые игроки, или резервисты. Это можно объяснить тем, что в воскресенье на "Бенфику" ждут важный матч чемпионата против "Жиль Висенте"

"Шахтер" выиграл середину поля. "Горняки" владели территориальным и игровым преимуществом на протяжении всей игры. Гостья часто не выдерживали высокого прессинга от "горняков" и ошибались в простых ситуациях. Но слабая реализация моментов и надежная игра голкипера Влаходимиса не позволила забить больше.

"Шахтер" преобладал соперника в середине поля

Система VAR отменила два забитых мяча. В первом тайме после видео повтора был отменен гол Марлоса. Во втором тайме система видеоповтора отменила уже гол в ворота "Шахтера". Правда был назначен пенальти в ворота Андрея Пятова в том эпизоде.

Лидеры "горняков" провели слабый матч. Тайсон совершенно не был похож на себя самого первой части сезона. Бразилец не вел игру команды. Скоростные качества Марлоса еще больше упали. Роль лидеров на себя взяли Исмаили и Алан Патрик.

"Шахтер" победил закономерно. "Горняки" больше контролировать мяч, нивелировали сильные стороны соперника, больше атаковали и создала опасных моментов у ворот соперника. Не хватило везения и мастерства, чтобы победить с лучшей разницей забитых мяча.

Результат устроил "Бенфику". Португальцы приехали в Харьков за ничьей, или минимальная поражением. Они своего добились в полной мере.

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Ответный матч состоится 27 февраля в Лиссабоне. Начало игры - в 22.00

Автор: Сергей Тищенко
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