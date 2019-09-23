Защитнику сборной Украины разбили лицо до крови в европейском чемпионате

Игорь Пластун не смог доиграть поединок чемпионата Бельгии из-за кровавого повреждения лица.

Во вчерашнем поединке чемпионата Бельгии "Зюльте-Варегем" — "Гент" (2:2) защитник сборной Украины и гостей Игорь Пластун отыграл только первый тайм.

Как сообщает официальный сайт "Гента", тренеру пришлось заменить в перерыве украинца из-за того, что в одном из эпизодов первой половины встречи он получил кровавую травму лица.

По ходу встречи "Гент" проигрывал 0:2, но благодаря дублю Романа Яремчука смог спасти одно очко.

Автор: kaagent.be

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В чемпионате Бельгии Игорь Пластун провел 7 матчей, в которых отличился 1 забитым голом.