Защитника "Шахтера" дисквалифицировали

 
Ексклюзивы
1/5
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
Просмотров: 153
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Просмотров: 954
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 315
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 1062
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
Просмотров: 603
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 468
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
1 Просмотров: 8280
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 2394
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 333
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1980
Фото
Все фото
10
8
5
26
5
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
&quot;Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься&quot; - украинка поделилась, как покоряла &quot;гору-убийцу&quot;
"Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься" - украинка поделилась, как покоряла "гору-убийцу"
Видео
Все видео
Показали, как голодный Моуриньо ест пиццу
Показали, как голодный Моуриньо ест пиццу
Показали закулисье матча Украина - Франция
Показали закулисье матча Украина - Франция
Во время игры Украины и Франции на поле выбежал ребенок
Во время игры Украины и Франции на поле выбежал ребенок
Сенсационный Израиль: результаты матчей отбора к Кубку мира
Сенсационный Израиль: результаты матчей отбора к Кубку мира
Показали, как Финляндия обыграла обидчика Украины
Показали, как Финляндия обыграла обидчика Украины
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1269
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1179
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 441
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2052
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 сентября 2021
Просмотров: 396
Бог почув
– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван. Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй ...
вторник, 07 сентября 2021 09:11

Защитника "Шахтера" дисквалифицировали

  Комментировать
Защитника &quot;Шахтера&quot; дисквалифицировали
Додо выступает за "Шахтер" с начала 2018 года. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" потерял ведущего защитника 22-летнего Додо на ближайшие два матча.

КДК УАФ дисквалифицировал бразильца за неспортивное поведение, сообщает сайт организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, за сколько "Динамо" продало Жерсона Родригеса

На 95-й минуте встречи против "Миная" полузащитник ужгородцев Эльдар Кулиев руками придержал Додо. В ответ бразилец толкнул обидчика. За это Кулиев получил "горчичник", ставший для него вторым. Зато Додо увидел перед собой красную карточку.

Дисквалификация не позволит бразильцу сыграть в матчах против СК Днепр-1 и Мариуполя.

В текущем сезоне "Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. Команда Роберто Де Дзербі отстает от "Динамо" на три очка.

Додо выступает за "Шахтер" с начала 2019 года. За это время смог стать одним из лидеров донецкой команды.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Защитника "Шахтера" дисквалифицировали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

Иосиф Слепой после концлагерей прожил 21 год

Первые эмигранты плыли в Канаду 22 дни

Бандит подстрелил известного хип-хоп исполнителя

Известного поэта арестовали за кражу "Моны Лизы"

Хакеры провели одно из крупнейших киберпреступлений

Самое читаемое
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
28
 Просмотров: 7939
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
 Просмотров: 7614
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
17
 Просмотров: 5589
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
6
 Просмотров: 3780
Виктора Ющенко отравили токсинами
Виктора Ющенко отравили токсинами
 25 Просмотров: 3708
Спорт
УЕФА позволил болельщикам гостей посещать международные матчи
УЕФА позволил болельщикам гостей посещать международные матчи Просмотров: 9
Пеле попал в больницу
Пеле попал в больницу Просмотров: 180
Показали, как голодный Моуриньо ест пиццу
Показали, как голодный Моуриньо ест пиццу
 Просмотров: 477
Боксер Гвоздик выиграл несколько судовых исков
Боксер Гвоздик выиграл несколько судовых исков Просмотров: 576
Эксперт рассказал, чего ждать от ПСЖ в следующем сезоне
Эксперт рассказал, чего ждать от ПСЖ в следующем сезоне
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
25
Виктора Ющенко отравили токсинами
4
"Сказали от души и правду" - Залужный прокомментировал песню о Путине на параде
4
"Украина стремится в НАТО, а Штаты говорят "Отлично" - Кремль сделал истерическое заявление
4
РФ постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина
3
Сенцов о Зеленском: Думает не о реформах, а о втором сроке
Голосов: 58
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть