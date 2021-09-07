Защитника "Шахтера" дисквалифицировали

Додо выступает за "Шахтер" с начала 2018 года. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" потерял ведущего защитника 22-летнего Додо на ближайшие два матча.

КДК УАФ дисквалифицировал бразильца за неспортивное поведение, сообщает сайт организации.

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На 95-й минуте встречи против "Миная" полузащитник ужгородцев Эльдар Кулиев руками придержал Додо. В ответ бразилец толкнул обидчика. За это Кулиев получил "горчичник", ставший для него вторым. Зато Додо увидел перед собой красную карточку.

Дисквалификация не позволит бразильцу сыграть в матчах против СК Днепр-1 и Мариуполя.

В текущем сезоне "Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. Команда Роберто Де Дзербі отстает от "Динамо" на три очка. Додо выступает за "Шахтер" с начала 2019 года. За это время смог стать одним из лидеров донецкой команды.