Защитника киевского "Динамо" предложили российскому клубу

Кенджера не сыграл ни одного матча на Евро-2020. Фото: "Футбум"

Защитника киевского "Динамо" и сборной Польши Томаша Кенджеру предложили "Ростову". Об этом сообщает российский сайт sport24

Контракт 27-летнего Кенджеры с киевлянами рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне футболист, выступающий на правом фланге обороны, провел 40 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Был в заявке сборной Польши на Евро-2020, но во всех трех матчах команды на турнире оставался на скамейке запасных.

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Томаш Кенджера выступает за "Динамо" с 2017 года. Раньше он играл за польский "Лех" из Познани. Кенджера женат на украинке.