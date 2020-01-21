Защитника "Динамо" подозревают в измене жене

Карлос Самбрано находится в поиске новой команды. Фото: из открытых источников

Защитника киевского "Динамо" Карлоса Самбрано подозревают в измене жене.

Перуанский телеканал "Magaly TV" показал сюжет о том, как динамовец весело проводит время на яхте с загадочной женщиной, которая не является его женой Марсией. В одном из кадров Карлос нежно целовал эту подругу, что репортеры посчитали доказательством измены.

Но суть скандала заключается даже не в этом. Один из друзей Самбрано мешал работать репортерам и сначала начал им угрожать, а затем предложил "договориться" за определенную сумму.

Добавим, что у Карлоса Самбрано и Марсии Суккари есть трехлетняя дочь. Футболист не раз заявлял, что все интимные истории вокруг него - происки завистников.

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Карлос Самбрано перешел в "Динамо" в начале 2018 года, но не провел ни одного матча за первую команду киевляне. Прошлым летом в составе сборной Перу игрок стал финалистом Копа Америка.