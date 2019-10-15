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вторник, 15 октября 2019 20:12

Защитник забил гол со своей половины поля

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Защитник забил гол со своей половины поля
Игорь Курило забил мяч с центра поля. Фото: из открытых источников

Защитник "Агробизнеса" Игорь Курило отличился фантастическим голом в матче против "Николаева".

Об этом сообщает "Футбол 24"

Защитник подошел к мячу, чтобы разыграть штрафной в районе центрального круга и заметил, что вратарь "Николаева" далеко вышел из ворот. Курило неожиданно решился на удар и перебросил голкипера.

Стоит отметить, что Агробизнес удержал победу, отличившись еще раз 2: 0.Писля этого матча Сергея Шищенко уволили с поста главного тренера "Николаева".

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После победы в Николаеве "Агробизнес" занимает 3 место в Первой лиге имея в актинви 25 очков после 13 туров.

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