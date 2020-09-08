Защитник сборной Украины может пропустить Евро-2020

Восстановление Никиты Бурда займет минимум 6 месяцев. Фото: УАФ

9 сентября в Мюнхене защитнику киевского "Динамо" и сборной Украины 25-летнему Никите Бурде проведут операцию.

В товарищеском матче против "Колоса" футболист получил травму ахилла, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Футболист ждет результата теста на коронавирус, чтобы иметь возможность отправиться в Германию на оперативное вмешательство.

Реабилитация подобных травм занимает около 6 месяцев. Похожие травмы недавно получали другие игроки сборной Украины - Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Форвард "Динамо" рассказал о драке с одноклубником на тренировке

Никита Бурда выступает за первую команду киевского "Динамо" с 2014 года. Это уже 4-я серьезная травма в его карьере.