Защитник "Шахтера" взял на себя вину за разгромное поражение Украины от Испанией

Сергей Кривцов - лидер защиты сборной Украины. Фото: УАФ

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов взял на себя ответственность за разгромное поражение во втором туре Лиги Наций от сборной Испании.

Кривцов считает, что его ошибки повлияли на итоговый результат игры. В начале игры защитник "Шахтера" привез пенальти, а затем проиграл верховую борьбу Серхио Рамосу.

"Трудно было противостоять такой сильной команде. Я допустил ошибку. После того как счет стал 1:0 в пользу испанцев, нам стало тяжело на поле. Плюс не выходил выход из обороны в атаку.

Мы не смогли показать свой уровень. Испания является Испания. С контролем мяча у нас в игре с хозяевами не получилось, хотя мы готовились. Пропускать на второй минуте - сильный удар по команде. Была моя ошибка, потом снова ... Трудно было потом собраться. Это опыт, но горький опыт ", - заявил футболист в интервью Zbirna.com.

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Во втором туре Лиги Наций сборная Испании разгромила Украину - 4: 0.