Защитник "Ромы" забил фантастический гол в ворота

Серб Александр Коларов славится своим ударом

Защитник итальянской "Ромы" Александр Коларов доказал, что является настоящим мастером исполнения стандартов.

Серб отличился красивым голом в контрольном матче против "Атлетика" из Бильбао.

На 59-й минуте Рома получила право на штрафной в 35 метрах от ворот басков. К мячу подошел Коларов и по-настоящему мастерским ударом вогнал его в девятку ворот Симона - эффектный прыжок голкипера лишь добавил голу зрелищности.

We interrupt your timeline with this absurd free-kick from Aleksandar Kolarov 👏



(via @ASRomaEN)pic.twitter.com/4rIefQxfpi — ESPN UK (@ESPNUK) 7 августа 2019 г.

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Спарринг "Ромы" и "Атлетика" завершился вничью 2: 2. В составе "волков" также с пенальти забил Лоренцо Пеллегрини, а за "львов" отличились Муньяин и Рауль Гарсия.