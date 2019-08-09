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пятница, 09 августа 2019 20:11

Защитник "Ромы" забил фантастический гол в ворота

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Защитник &quot;Ромы&quot; забил фантастический гол в ворота
Серб Александр Коларов славится своим ударом

Защитник итальянской "Ромы" Александр Коларов доказал, что является настоящим мастером исполнения стандартов.

Серб отличился красивым голом в контрольном матче против "Атлетика" из Бильбао.

На 59-й минуте Рома получила право на штрафной в 35 метрах от ворот басков. К мячу подошел Коларов и по-настоящему мастерским ударом вогнал его в девятку ворот Симона - эффектный прыжок голкипера лишь добавил голу зрелищности.

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Спарринг "Ромы" и "Атлетика" завершился вничью 2: 2. В составе "волков" также с пенальти забил Лоренцо Пеллегрини, а за "львов" отличились Муньяин и Рауль Гарсия.

https://football24.ua
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