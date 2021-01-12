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среда, 13 января 2021 06:11

Защитник "Динамо" похвастался накачанными мышцами

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Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов похвастался своей физической формой.

Во время отпуска Попов продолжал заниматься в тренажерном зале. Соответствующее фото Денис выложил в Инстаграм.

Мышцам защитника "Динамо" могут позавидовать бодибилдеры. Попов смог привести свое только в идеальное состояние.

Автор: Іnstagram.com/popov19/
 

Автор: Іnstagram.com/popov19/
 

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Денис Попов является воспитанником школы "Динамо". Уже 3 сезон играет за первую команду киевлян. В 2019 году стал обладателем молодежного Кубка мира.

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Дата
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