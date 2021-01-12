Защитник "Динамо" похвастался накачанными мышцами

Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов похвастался своей физической формой.
Во время отпуска Попов продолжал заниматься в тренажерном зале. Соответствующее фото Денис выложил в Инстаграм.
Мышцам защитника "Динамо" могут позавидовать бодибилдеры. Попов смог привести свое только в идеальное состояние.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" не возьмет на сборы двух защитников
Денис Попов является воспитанником школы "Динамо". Уже 3 сезон играет за первую команду киевлян. В 2019 году стал обладателем молодежного Кубка мира.
×
Комментарии