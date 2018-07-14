Защитник "Динамо" перейдет в российский "Зенит"

Кадар перейдет в российский чемпионат. фото:

Защитник киевского "Динамо" в ближайшее время перейдет в российский чемпионат. 28-летний венгр Томаш Кадар близок к переходу в "Зенит".

"Русский Зенит заинтересовался в услугах защитнка ​​киевского Динамо Тамаша Кадара. В Кадара следующим летом заканчивается контракт с Динамо, а значит любой клуб может подписать предварительный контракт с венгром уже зимой.

28-летний защитник пришел в Динамо зимой 2017 года. "Бело-синие" заплатили польском Леху два с половиной миллиона евро. Нынешняя стоимость защитника, по версии ресурса Transfermarkt, оценивается в два миллиона ", - сообщает isport.ua.

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Также "Динамо" планирует левого защитника Иосифа Пиварича. Уже сообщили сумму, за которую хорват покинет Киев.