Защитник "Динамо" перейдет в российский "Зенит"

Защитник киевского "Динамо" в ближайшее время перейдет в российский чемпионат. 28-летний венгр Томаш Кадар близок к переходу в "Зенит".
"Русский Зенит заинтересовался в услугах защитнка киевского Динамо Тамаша Кадара. В Кадара следующим летом заканчивается контракт с Динамо, а значит любой клуб может подписать предварительный контракт с венгром уже зимой.
28-летний защитник пришел в Динамо зимой 2017 года. "Бело-синие" заплатили польском Леху два с половиной миллиона евро. Нынешняя стоимость защитника, по версии ресурса Transfermarkt, оценивается в два миллиона ", - сообщает isport.ua.
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Также "Динамо" планирует левого защитника Иосифа Пиварича. Уже сообщили сумму, за которую хорват покинет Киев.
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