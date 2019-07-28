Защитник "Динамо" огорчен, что не поехал в Россию

Кадар хочет закончить карьеру в Венгрии

Защитник "Динамо" Тамаш Кадар рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит".

"Можно сказать, что я был близок к переходу в "Зенит", но этого не случилось. Причина мне неизвестна – Хацкевич или кто-то другой. Я просто ждал, как разрешится ситуация. Это было непростое время для меня" – пишет "Трибуна".

Переезд в РПЛ был бы хорошим шагом. Там больше сильных команд. Я хотел туда перейти, если бы я мог. Это было бы хорошо для всех. "Динамо" получило бы хорошую компенсацию ("Зенит" предлагал 8 млн евро – прим.)

Сейчас я в лучшем возрасте для защитника (Кадару 29 лет – прим.). Если появится возможность перейти в более сильную лигу и предложение устроит "Динамо", то я его приму. Хочу сыграть в сильном чемпионате перед тем, как вернусь в Венгрию для завершения карьеры.

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Кадар перешел в "Динамо" в 2017 году.