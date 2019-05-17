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пятница, 17 мая 2019 16:00

Защитник "Динамо" может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге

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Защитник &quot;Динамо&quot; может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге
Карлос Самбрано никак не может определиться со своим будущим.

Агент защитника Карлоса Самбрано, чей контракт принадлежит "Динамо", рассказал о вариантах продолжения карьеры перуанца.

"Я вижу несколько возможностей для его трудоустройства в Германии, где Карлос оставил о себе добрую память. Мне звонят из клубов Европы. Это хороший знак", - сказал агент футболиста Элио Касарето в комментарии extra.com.pe.

Кроме того, по его словам, Самбрано также может вернуться в "Динамо", которое нуждается в усилении линии защиты.

Карлос Самбрано принадлежит киевскому "Динамо", но выступает за "Базель" на правах аренды, которая рассчитана до лета текущего года. У швейцарского клуба есть право выкупа игрока.

https://football24.ua
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