Защитник "Динамо" может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге

Карлос Самбрано никак не может определиться со своим будущим.

Агент защитника Карлоса Самбрано, чей контракт принадлежит "Динамо", рассказал о вариантах продолжения карьеры перуанца.

"Я вижу несколько возможностей для его трудоустройства в Германии, где Карлос оставил о себе добрую память. Мне звонят из клубов Европы. Это хороший знак", - сказал агент футболиста Элио Касарето в комментарии extra.com.pe.

Кроме того, по его словам, Самбрано также может вернуться в "Динамо", которое нуждается в усилении линии защиты.

Карлос Самбрано принадлежит киевскому "Динамо", но выступает за "Базель" на правах аренды, которая рассчитана до лета текущего года. У швейцарского клуба есть право выкупа игрока.