Защитник "Динамо" хочет продолжить карьеру в Китае

Венгр Тамаш Кадар выступает уже за "Динамо" в течение 3 лет.

Защитник "Динамо" Томаш Кадар хочет продолжить карьеру в чемпионате Китая.

Боснийский агент Филипп Остоич пытается найти контакты в Китае и предлагает купить венгра за 3 млн евро. За информацию предлагает вознаграждение.

Прошлым летом Кадар заявлял, что не против сменить клуб. Ранее защитником интересовался "Зенит", но "Динамо" не отпустит венгра. Этой зимой сообщали об интересе со стороны "Фехервара", но сам игрок опроверг эту информацию, сообщает "Спортарена"

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В нынешнем сезоне Тамаш Кадар провел 20 матчей за "Динамо", отметившись одной результативной передачей. Контракт игрока с клубом заканчивается в июне 2023 года.





