Защитник бразильского клуба опозорился при пробитии решающего пенальти

Каика Оливейра не смог забить решающий пенальти. Фото: из открытых источников

Игрок футбольного клуба "Пайсанду" Каика Оливейра опозорился при пробитии пенальти в решающем матче своей команды.

В финале бразильского Кубка Верди сошлись команды Куяба и Пайсанду (5: 4). Основное время победителя не выявил, поэтому команды должны были выполнять послематчевые пенальти. Результат игры решил выстрел Каика Оливейры, который был не просто неточным, но нереально бессмысленным - игрок взял очень длинный разбег, затем очень медленно шаг за шагом приближался к мячу, затем остановился, отступил от него на шаг и пробил мимо ворот. Футболист хотел устроить шоу и ему это удалось.

В конце концов, даже если бы Оливейра попал в сетку, его гол не был бы засчитан - по правилам ФИФА исполнитель пенальти не может останавливаться и отходить от мяча при пробитии пенальти, пишет "Футбол 24"

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Кубок Верди - один из трех клубных национальных кубковых турниров, рядом с Кубком Бразилии и Кубком Нордес, в котором определяются представители от Бразилии в южноамериканских международных кубках. Обладатель Кубка Верди получает место в Североамериканском кубка КОНМЕБОЛ на следующий год.